Tornano le coppe europee, da martedì a giovedì otto italiane in campo

Torna la settimana delle Coppe europee . Tre giorni di grande calcio – da martedì 10 dicembre a giovedì 12 – nelle tre manifestazioni UEFA: Champions, Europa League e Conference. Otto le squadre di serie A impegnate: quattro in casa e quattro in trasferta. Cinque in Champions (Atalanta, Inter, Bologna, Juventus, Milan), due in Europa League (Lazio e Roma) e la Fiorentina in Conference. Tutte partite di spessore. Vediamo partendo dalle cinque gare di Champions.

Atalanta-Real Madrid (martedì, ore 21)

Match stellare, stadio esaurito, Bergamo al settimo cielo: la capolista della serie A contro i campioni d’Europa. I nerazzurri quinti in classifica Champions e in odor di ottavi; i Blancos addirittura al 24esimo posto a rischio eliminazione (3 sconfitte in 5 partite). Gasperini sogna, Ancelotti trema ma recupera Vinicius. Diretta Sky e Now.

Leverkusen-Inter (martedì, ore 21)

Trasferta insidiosa per i ragazzi di Inzaghi, attualmente secondi alle spalle del Liverpool . Inter di ferro e zero gol subiti. Anche la squadra tedesca (sesta) ha il vento in poppa.

Benfica-Bologna (mercoledì, ore 21)

In terra portoghese i ragazzi di Vincenzo Italiano sono alla ricerca di punti sull’onda di una ritrovata identità. In Champions il Bologna deve ritrovare schemi e fortuna. Finora il Bologna ha fatto un solo punto in Champions.

Juventus-Manchester City (mercoledì, ore 21)

A Torino arriva la squadra di Guardiola dopo un momentaccio in Premier. In Europa ha subito già una sconfitta ma resta saldamente in zona risalita, alle spalle del Milan. La Juve è ancora ferita ma è decisa a riattaccare la spina dopo il nono pareggio stagionale di Bologna.

Milan-Stella Rossa (mercoledì, ore 21)

La squadra di Fonseca è risoluta a risalire la corrente ed entrare nelle 8 di testa. I numeri ci sono. Occhio perché la Stella Rossa è squadra imprevedibile. Fonseca deve trovare un sostituto a Pulisic. Il tecnico sta studiando due o tre soluzioni ma soprattutto è alla ricerca dell’equilibrio. La sfida di mercoledì è una grande chance per i rossoneri per un posto tra le prime otto in classifica. Oltretutto la Stella Rossa evoca bei ricordi di un Milan vincente e convincente. Era il Milan di Berlusconi e Sacchi.

Roma-Braga (giovedì 12 dicembre ore 18.45)

I giallorossi se la vedranno allo stadio Olimpico con una formazione portoghese tosta. Dopo la netta vittoria in campionato contro il Lecce, la prima dopo 4 sconfitte consecutive, mister Ranieri ragiona sugli 11 da mandare in campo. Torna Dovbyk, riposa Hummels.

Ajax-Lazio (giovedì, ore 21)

Sbancato Napoli, quarto successo fuori casa in campionato, la formazione di Baroni non si accontenta e punta a migliorarsi. Attualmente la Lazio è prima in Europa League insieme a Bilbao e Francoforte. L’Ajax insegue a soli 3 punti di distanza. Alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam mancheranno i tifosi laziali; trasferta vietata dalla sindaca Halsema.

Fiorentina-Lask Linz (giovedì ore 18.45)

I Viola affronteranno gli austriaci che militano nella massima divisione con un buon passo. Ma la Fiorentina vola: 8 successi di fila in campionato. La vittoria di Cagliari con Cataldi, miglior uomo in campo, ha messo in evidenza il bunker viola impostato da Palladino : 3 gol in 8 partite.