Tornano in settimana le tre Coppe Europee di calcio, sesta giornata. Sette le squadre italiane in campo: 4 in Champions (martedì Inter e Atalanta; mercoledì Napoli e Juventus). Giovedì saranno impegnate altre tre squadre: due in Europa League (Roma, Bologna), la Fiorentina in Conference . Tutti incontri che fanno parte della fase ad eliminazione ; le prime otto accederanno direttamente agli ottavi.

Il 25 gennaio va in scena l’ottava e ultima giornata di questa prima parte. Il primo turno di Champions si è disputato il 16-18 settembre. Attualmente l’Inter è quarta e l’Atalanta decima. Seguono Napoli e Juventus rispettivamente al 20esimo e al 22esimo. Nel dettaglio.

INTER-LIVERPOOL

A San Siro l’Inter affronta il Liverpool, 13esimo. Obiettivo interista: blindare subito gli ottavi. Chivu cerca la prima grande vittoria contro una big. L’Inter è in piena zona nobile con 12 punti. Significa che mancano una vittoria e un pareggio nelle ultime tre giornate. Il Liverpool non sta andando benissimo, e’ in difficoltà soprattutto in difesa. Il bomber Salah, 33 anni, sabato in panchina per la terza volta consecutiva.

ATALANTA-CHELSEA

La vera Atalanta si esalta in Europa. Può puntare agli ottavi diretti già con il Blues. A Bergamo arriverà il Chelsea di Londra, squadra allenata dal salernitano Enzo Marescache; squadra che stimola a ritrovare l’entusiasmo che si è affievolito con la batosta di Verona. Entrambe le squadre contano dieci punti.

BENFICA-NAPOLI

Mercoledì sera il Napoli di Conte, dopo la vittoria sulla Juventus di domenica (2-1, doppietta di Hojlund) vuole proseguire il magico momento. Benché in emergenza contro la Signora ,gli azzurri hanno vinto in scioltezza. Decisivo Rasmus, 22 anni, arrivato a Napoli la scorsa estate dal Manchester United. Il club di Lisbona è allenato da Jose’ Mourinho arrivato a settembre. Occhio al bomber greco Pavlidis.

JUVENTUS-PAFOS

La squadra di Spalletti affronterà mercoledì alle 21 i ciprioti di Pafo. I ciprioti hanno solo 6 punti e rischiano l’eliminazione. La Juventus ha deluso al Maradona, lo ha ammesso lo stesso big Luciano:” Ci hanno portato in giro per il campo”. Probabile un turnover. Attorno a Yildiz, 20 anni, sei reti stagionali, una formazione senza Gatti. Ai box scalpitano Bremer e Rugani.

CELTIC GLASGOW-ROMA

Giovedì alle 21 la Roma di Gasperini scenderà nella tana scozzese. D’obbligo riscattare la sconfitta di Cagliari (1-0) e ritrovare l’identità perduta. Solo il portiere Silvar e’nella giusta forma. Da rivedere tutti gli altri a cominciare da Dybala. Al Celtic Park (60 mila posti) farà molto caldo . I giallorossi inseguono la terza vittoria di fila in Coppa.

CELTA VIGO -BOLOGNA

I rossoblu saranno ospiti del Celta Vigo, squadra spagnola di buona levatura che nel 2000 ha vinto la Coppa Uefa. Allo stadio Balaidos giovedì sera ci sarà battaglia. I galiziani vogliono la vittoria per essere nel giro. Trasferta insidiosa per i ragazzi di Vincenzo Italiano.

FIORENTINA-DINAMO KIEV

Giovedì al Franchi si disputerà la quinta giornata di Conference. Ospite la Dinamo Kiev, clu che è scivolato al 27esimo posto su 36. I viola in difficoltà nel campionato ( ultimi), escono dalla pesante sconfitta col Sassuolo e cercano il riscatto in Europa. Impresa tutt’altro che facile. Mister Vanoli ha molti guai di formazione e lo spogliatoio, dicono, è allo sbando.