Francesco Totti e Emanuela Maccarani, due sportivi nei guai, l’ex bandiera della Roma e la c.t. delle Farfalle. Calcio e ginnastica ritmica nel mirino.

Accuse e sfumature ben diverse ma ugualmente inquietanti e mediaticamente di primo piano. Soprattutto per la popolarità del “Pupone “ e della allenatrice più medagliata di sempre.

Impazzano i social, vanno a nozze i gossipari. Due vicende comunque da copertina e ingredienti succosi: fama, successo, soldi, bellezza, guai. Vediamo.

LE GRANE DEL CAPITANO TOTTI

I conti di Totti sono finiti nel mirino del fisco. C’è il sospetto per l’antiriciclaggio di movimenti sospetti per centinaia di migliaia di euro. Bonifici e assegni a favore di amici e conoscenti legati al mondo dei casinò esteri. Quattro particolare le piste monitorate: Malta, Montecarlo, Londra, Las Vegas. Totale dei conti controllati: 2 milioni. Periodo in esame: 2018-2022.

Le investigazioni si sono intensificate sette mesi fa quando gli istituti di credito hanno inviato un “ alert” alla Banca d’ Italia. Su Totti – 19 stagioni alla Roma,campione del mondo nel 2006, ritirato nel 2017- pesano le ombre sulla passione per il gioco.

Dodici anni fa, quando era capitano e leader indiscusso della Roma, è stato per un periodo testimonial di una azienda specializzata nel gioco d’azzardo online. Oltretutto Francesco è un noto appassionato di poker.

Dall’entourage di Totti si fa notare che Francesco non è più tesserato; scommesse e gioco non gli sono dunque precluse. Di più: il gioco d’azzardo potrebbe essere stata una delle cause di divorzio da Ilary Blasi.

LO SCANDALO GINNASTICA

Emanuela Maccarani, 56 anni, direttrice dell’Accademia internazionale di ginnastica a Desio, nonché C.T. delle farfalle, accusata di offese rivolte alle atlete come”sembri un maialino. Oppure “ la pancia cresce”. E ancora:”come fai a guardarti allo specchio”. Cose terribili, da Sant’Uffizio, da sedia elettrica.

Espressioni denunciate nelle settimane scorse anche da tante ex atlete passate da Desio. La C.T. Della Nazionale di ritmica ha 20 giorni per presentare la sua linea difensiva o chiedere di essere ascoltata personalmente insieme alla sua assistente Olga Tishina indagata anche lei.

Il mese prossimo il Tribunale Federale deciderà per l’assoluzione o la condanna che può prevedere l’ammonizione o l’ammenda . Anche la Procura di Monza lavora all’ ipotesi di maltrattamenti e ha fatto sequestrare i loro telefoni cellulari.