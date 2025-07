Acqua d’oro ai Mondiali di nuoto di Singapore. Due trionfi azzurri: Simone Cerasuolo dominatore dei 50 rana e tuffi nella gloria per la coppia Matteo Santoro e Chiara Pellacani che hanno dato una lezione del sincro da 3 metri. Due trionfi inediti per l’Italia. Tutti aspettavamo le vittorie di Ceccon e Martinenghi ma sul podio più alto ci sono finiti due splendidi ragazzi romani e un guerriero romagnolo che ha regalato il primo trionfo iridato all’Italia sulla distanza. Scozzoli e Martinenghi si erano fermanti all’argento, Fioravanti al bronzo, Simone invece ha centrato l’oro. Due ori sorprendenti che confermano una realtà: l’Italia è una potenza nel nuoto. Dopo Rosolino, Fioravanti, Brembilla, Magnini e Federica Pellegrini avanza una generazione di nuovi talenti.

Pellacani-Santoro, tre metri sotto il cielo

Un tuffo nell’oro. Chiara Pellacani, 22 anni, e Matteo Santoro 18, hanno incantato Singapore. La coppia capitolina è salita sul gradino più alto del podio nel sincro misto davanti ad Australia e Cina. Matteo e Chiara si conoscono fin da bambini, giocavano insieme in spiaggia a Santa Marinella. Una antica amicizia che si è trasformata in perfezione. Dice Matteo:” Abbiamo coronato un sogno”. Felice Chiara:” È indescrivibile. Siamo troppo contenti, non ho neanche le parole per descrivere un momento così. Ci siamo conosciuti con Matteo che io avevo 8 anni e lui 4. Siamo come fratello e sorella. Ne approfitto per ringraziare la mia famiglia e tutte le persone che ci sono dietro a questa medaglia”. Aggiunge Matteo:” Dedico l’oro alla mia famiglia e alla mia allenatrice Alice Palmieri che sta qui. E’ il suo primo mondiale come me, ed e’ anche grazie a lei che ho vinto questo oro. Poi ovviamente ringrazio Chiara, Tommaso Marconi e tutto lo staff dell’Italia “.

Cerasuolo il re della rana

Mai l’Italia aveva raggiunto un simile traguardo. Ce l’ha fatta Simone Cerasuolo, un gigante romagnolo di 22 anni, poliziotto e atleta dell’Italnuoto. Il talento dell’Imola Nuoto ha spezzato la “maledizione dell’oro” ai mondiali di Singapore. Di più: è il primo azzurro a conquistare l’oro nella rana ai mondiali. Legatissimo alla famiglia la prima cosa che ha detto è stato un pensiero ai suoi famigliari: “Non vedo l’ora di festeggiare in famiglia. Sono felice per il percorso che mi ha portato qui, i miei genitori mi hanno insegnato che la dedizione al lavoro è l’unica via. Papà mi dice sempre che gli uomini forti si vedono nel momento più importante ed ha proprio ragione. La gara? Sapevo che nei 50 non vince chi è più veloce, ma chi è più forte. Ed io sono stato il più forte al mondo”.