Trionfo azzurro a Pechino con la coppia Bolelli-Vavassori. Terzo titolo stagionale. Ad un passo dalle Finals di Torino

Altro trionfo azzurro a Pechino: il doppio Bolelli-Vavassori ha vinto l’ATP500 cinese con una splendida rimonta sulla coppia formata dal finlandese Harry Heliovaara e dal britannico Henry Patten. Punteggio emblematico di una sfida al cardiopalma: 4-6, 6-3, 10-5. Pratica sbrigata in 1h 31’ di gioco. La coppia azzurra si è rifatta sul cemento dell’Olympic Green Tennis Center della sconfitta di Wimbledon dove gli avversari di giovedì si erano imposti. Ora, dopo il successo di Pechino, Simo&Vave sono a 225 punti dalle Finals. Il doppio azzurro ha conquistato il terzo titolo stagionale dopo Buenos Aires e Halle. Ha detto Vavassori subito dopo la gara: ”Siamo molto emozionati, intanto perché si gioca prossimamente in Italia dove ci saranno tanti tifosi. E poi Torino e la città di Andrea, saremmo felicissimi di esserci”.

Un anno d’oro

La coppia azzurra ha iniziato il magnifico percorso giusto un anno fa al Roland Garros. Entrambi si sono separati dai vecchi compagni (per Bollelli era Fognini) ed hanno cominciato l’avventura. Sono partiti subito alla grande con una splendida finale a Melbourne. Il risultato, impensabile alla vigilia, ha dato loro “fiducia ed energia”, come ha detto il piemontese Bolelli. Ha aggiunto il bolognese Vavassori: ”Il nostro rapporto è molto buono, siamo amici”. Entrambi sono in Top 10 nel ranking di doppio (Vavassori nono, Bolelli decimo).

Un match con i fiocchi

Partita esaltante. Primo set in discesa per gli avversari, più equilibrato il secondo, quello del riscatto azzurro. Perfetto il terzo set: Bolelli e Vavassori hanno chiuso al primo match point dopo un tie-break al cardiopalma. Ora sono ad un passo dalle Finals di Torino (10-17 novembre ), uno dei più importanti tornei a livello internazionale, arrivato alla quarta edizione. Praticamente hanno già in tasca il pass con 5.360 punti. L‘aritmetica qualificazione potrebbe arrivare già al Masters 1000 Shanghai (2-13 ottobre), l’ultimo torneo della stagione in Asia.