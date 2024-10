Trionfo New Zealand nella Coppa America sul campo di regata di Barcellona . Terza Coppa di fila dei Kiwi che hanno chiuso la serie con Ineos Britannia 7-2. Ovazioni per il timoniere Peter Burling che a Barcellona ha raggiunto 3 titoli personali e la 22esima regata vinta in finale. Un record destinato a durare a lungo.

I neozelandesi sono i marziani della vela. È dal 2017 che la “vecchia brocca” non cambia padrone, eredi degli statunitensi di Oracle vincitori nel 2010 e 2013. Pratica sbrigata in sette giorni e nove regate. I Kiwi hanno chiuso i conti al primo match point con una condotta di gara autorevole e 37” di distacco. Il filotto di tre Coppe di fila era finora riuscito solo a barche statunitensi.

Con questo successo i neozelandesi portano a casa la quinta brocca. Ha detto l’altro timoniere Nathan Outterige al suo primo titolo di Coppa:” E stato un viaggio enorme e ne ho amato ogni minuto”. Ha aggiunto Peter Burling, timoniere principe:” È bello quello che mi è accaduto, ma non voglio togliere nulla alle leggende del passato che avevano serie più corte”.

L’ASTINENZA DELLA GRAN BRETAGNA IN COPPA AMERICA

L’Inghilterra che ha inventato la Coppa non l’ha mai vinta. Il Paese che nel 1851 ha messo in palio la Coppa delle 100 Ghinee in occasione della prima esposizione universale di Londra, in 37 edizioni e sempre rimasta a secco. I sudditi del re non sono mai riusciti a conquistarla. Stavolta, dopo 60 anni di assenza, hanno sfiorato il sogno. Ma il capo leggendario Ben Ainslie ha detto:” Secondo me il team neozelandese è il migliore di sempre in Coppa America”.

GIÀ IN CANTIERE IL FUTURO DEI KIWI

Archiviata la 37esima edizione, i neozelandesi non perdono tempo. Sono già al lavoro per costruire al meglio la prossima edizione. Circola voce che i neozelandesi potrebbero riproporre la Coppa tra 2 anni, mentre sulla destinazione c’è incertezza. Si fanno molte ipotesi. Tre i campi di regata più chiacchierati: Malaga e Valencia in Spagna, Jeddah in Arabia. È il caso di ricordare che nelle 37 edizioni della Coppa America soltanto 4 Paesi l’hanno vinta cioè USA (29 trionfi), Nuova Zelanda (5), Svizzera (2),Australia (1).