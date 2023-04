Trittico delle Ardenne si conclude con la Liegi-Bastogne-Liegi, la corsa più vecchia del mondo. Chi sono i favoriti

Grande ciclismo nelle Ardenne. Il Trittico è al gran finale con la “classica” più vecchia del mondo: la Liegi-Bastogne-Liegi, prima edizione 1894. Sotto i riflettori della edizione n.109, ultima domenica di aprile, c’è la quarta “Monumento” stagionale; dopo Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix. Una corsa che vale una carriera. Un tappone di258 km con 11 cote (colli), l’ultima a 14 km dal traguardo. È la “Doyenne”, la Decana delle classiche. La corsa belga per eccellenza. La corsa collegata con 200 Paesi. Imperdibile.

Duello Evenepoel – Pogacar

Di solito la Liegi ha una lista di 4-5 favoriti. Stavolta è diverso. I favoriti sono solamente 2: Remco Evenepoel e Tadej Pogacar. Il belga, campione del mondo, è il detentore del titolo sulle strade di casa. L’anno scorso ha fatto il vuoto in solitaria e l’obiettivo è quello di tentare nuovamente un colpo simile, anche perché nell’uno contro uno con il suo rivale partirebbe battuto. Lo sloveno è stato mostruoso in questa prima parte di stagione. Ha trionfato in tre grandi corse : Giro delle Fiandre, Amstel Gold Race, Freccia Vallone e ora Tadej vuole completare il poker con questa corsa belga. Il suo stato di forma è notevole, per questo è il favorito numero uno. Tra i due litiganti potrebbe inserirsi il terzo che gode. Gli outsider sono diversi.

Percorso classico

Una sola novità: il ritorno della Cote des Forces. Gli undici colli sono quasi tutti situati negli ultimi 80km. di gara. I 258,1km hanno un dislivello di 4.443 metri. L’Italia ha vinto 12 volte, l’ultima 16 anni fa con l’abruzzese Danilo Di Luca.

Dove vederla in diretta e in streaming

Gli amanti del ciclismo (milioni) non perderanno l’occasione di vedere la Decana trasmessa in diretta su Eurosport 1 Hd per gli abbonati, a partire dalle ore 13. Su Rai2 in chiaro il collegamento partirà dalle 15.40. Sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Rai Play ( dalle 14.30) e a pagamento su Eurosport Player, Discovery+, DAZN, SkyGo Now dalle 13.