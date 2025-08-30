Azzurri sotto i riflettori degli Us Open di New York. Il quarto e ultimo Slam della stagione entra nel vivo..Tutto può accadere, le avvisaglie non mancano.

JASMINE, STOP AL TERZO TURNO DEGLI US OPEN

Nella notte italiana Jasmine Paolini ha salutato gli Us Open di New York. L’azzurra, n.8 del mondo, è stata sconfitta dalla ceca Marketa Vonndrusova con il punteggio di 7-6, 6-1 dopo un’ora e 28 minuti.

Jasmine è incappata in una prestazione ben al di sotto del suo standard, soprattutto nel secondo set. Adesso dovrà un’altra volta resettare tutto per provare a rincorrere un posto alle WTA Finals di fine anno.

Troppi gli errori non forzati della azzurra (26), ben 10 in più rispetto all’avversaria, che ha chiuso con più vincenti (22 contro 20). La ceca ha messo a segno anche 6 Ace e ha vinto il 72% dei punti quando ha servito la prima. Jasmine ha servito la prima col 65% e ha faticato ancora di più con la seconda.

PARTITA A DUE VELOCITÀ

Paolini era partita bene procurandosi subito una palla break e mettendo pressione in risposta. Jasmine ha avuto una occasione sul 30-30 del decimo game ma ha mancato una comoda volée. Il set è scivolato al tiebreak e la ceca ha chiuso sul 7-4 con sorprendente facilità.

All’inizio del secondo set la Paolini è parsa molto sfiduciata, ha compiuto una serie di errori e la Vondrousova è scappata via sul 4-1. Jasmine ha continuato a sbagliare e la ceca ha chiuso sul 6-1 qualificandosi per gli ottavi di finale.

ALCARAZ HA BATTUTO DARDERI

Al terzo turno uomini Carlitos Alcaraz ha battuto l’azzurro con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-0. Lo spagnolo, durante il match, ha dovuto chiamare il medico lamentando un dolore al ginocchio.

Ma Carlos si è affrettato a precisare: “Mi sento bene, ho chiesto l’intervento del fisioterapista solo per precauzione. Non sono preoccupato perché non è nulla di serio”.

È il caso di ricordare che Alcaraz è diventato il quarto giocatore più giovane (22 anni e 3 mesi) ad aver raggiunto le 80 vittorie negli Slam dietro a Becker, Borg e Nadal.

Curiosità: Carlos e il suo staff hanno incontrato Jannik in un ristorante italiano di New York. Molta cordialità e una stretta di mano e poi i due team si sono separati per mangiare.

MUSETTI-COBOLLI, A NEW YORK IL DERBY DEGLI AMICI

I due azzurri sono cresciuti insieme. Avevano 9 anni la prima volta che si sono sfidati. Giocavano a Roma e tutto il pubblico era con Cobolli. Poi hanno continuato a camminare insieme nel segno di una amicizia sincera.

Si sono allenati insieme e, nel tardo pomeriggio di sabato, il destino ha pianuificato il derbynsul Louis Armstrong Stadium.

In serata non prima delle 19.30 Jannik se la vedrà con il mancino canadese Shapovalov per gli ottavi.