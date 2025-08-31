US Open, Super Sinner soffre e passa, Musetti vince il derby azzurro con Cobolli e per la prima volta in carriera conquista gli ottavi. Gli Us Open di New York fanno sognare. Tira aria addirittura di uno scontro fra Jannik e Lorenzo il Magnifico. Vedremo. Ma ricordiamo le due imprese delle nostre punte di diamante.

BRIVIDI JANNIK, RIMONTA DA URLO

Sotto il sole di New York tanti fuochi d’artificio. Brividi e colpi di scena. Sinner non molla. Rimonta da manuale. Match che si è chiuso con un 5-7, 6-4, 6-3, 6-3 in favore dell’azzurro. Una battaglia di oltre 3 ore, una sfida epica con il mancino canadese forte sul servizio e nella diagonale di rovescio. Jannik lo aveva detto prima dell’incontro:” Shapovalov è un giocatore pericolosissimo “. E. la partita ha confermato le previsioni della vigilia. Sinner ha faticato a trovare il ritmo, mentre il 26enne, nato a Tel Aviv, pescava dal suo repertorio tutti i colpi migliori. Sinner ha perso il primo parziale, ha fatto tesoro di quanto gli diceva Vagnozzi (“ Oggi è così, bisogna stare lì e lottare”). Il match si è ribaltato con un parziale azzurro di 9-0 fra terzo e quarto set fino al match point che è valso il passaggio al turno successivo. Emblematica la frase liberatoria di Jannik:” Sono ancora qua”.

LORENZO IL MAGNIFICO, GIOIA A METÀ AGLI US OPEN

La partita fra il carrarino e Cobolli, entrambi 23 enni, si è chiusa con il ritiro di Flavio. La sfida tutta italiana ha premiato Musetti che si è imposto con un 6-3, 6-2, 2-0. Agli ottavi di finale Musetti troverà lo spagnolo Munar. Ha commentato a fine match Musetti:”

È stato un successo agrodolce, con un finale così non godi mai appieno della vittoria. Il mio amico Flavio ha avuto una stagione incredibile, è cresciuto moltissimo, ma stavolta si vedeva che faceva fatica al servizio già nel secondo set. Mi spiace finire così anche se chiaramente sono contento di essere per la prima volta agli ottavi a New York dopo un mese un po’ complicato”. La seconda settimana di uno Slam inizia con i migliori auspici. E’ il caso di ricordare che Sinner ha allungato la serie di vittorie Slam sul cemento ora a quota 24. L’ultimo KO a questo livello sul veloce risale agli ottavi di New York 2023 con Zverev. E che Musetti è in gran spolvero.