Van der Sar colpito da un’emorragia cerebrale mentre era in vacanza in Croazia

Edwin van der Sar ha avuto un’emorragia cerebrale mentre era in vacanza in Croazia, a Spalato. L’ex calciatore di Ajax, Juventus e Manchester United è stato trasportato in ospedale in elicottero ed è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva ma le sue condizioni sarebbero stabili.

Van der Sar in terapia intensiva per un’emorragia cerebrale

A diffondere la notizia è stata l’Ajax con una nota ufficiale in merito alle condizioni del suo ex portiere e dirigente: “Venerdì, Edwin ha avuto un’emorragia intorno al cervello. Attualmente è ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva ed è in condizioni stabili. Una volta che ci saranno informazioni più concrete, seguirà un aggiornamento. Tutti all’Ajax augurano a Edwin una pronta guarigione. Ti stiamo pensando”.

L’ex portiere il 30 maggio scorso aveva annunciato l’addio al club olandese dopo 11 anni ma sarebbe rimasto in carica fino all’inizio di agosto: la motivazione della sua decisione era personale e faceva riferimento alla volontà di riposare e prendersi un periodo di pausa.

Anche il Manchester United, dove il 52enne giocò dal 2005 al 2011 vincendo una Champions League, ha voluto dimostrare la sua vicinanza a van der Sar: “Ti inviamo tutto il nostro amore e la nostra forza, Edwin”.

Anche la moglie colpita da un’emorragia cerebrale nel 2009

Nel 2009, quando giocava nel Manchester United, van der Sar si era fermato per stare vicino alla moglie Annemarie colpita anch’essa da un’emorragia cerebrale: la donna riuscì a riprendersi in poco tempo e dopo un mese il portiere tornò in campo.