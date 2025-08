Volley. Addio sogni di gloria per la nazionale italiana maschile di pallavolo che alla prima storica finale della Nations League si è arresa alla Polonia, campione d’Europa.

È finita 3-0 (25-22; 25-19; 25-14). A Niango, in Cina, è sfumata la doppietta italiana nella prestigiosa competizione dopo il trionfo delle ragazze di Velasco a Lodz. La squadra del ct Grbic ha festeggiato la sua seconda vittoria in VNL dopo il successo del 2023; gli azzurri hanno incassato un argento comunque meritato. Hanno ceduto alla superiorità tecnica della Polonia ed in un’ora e mezza gli avversari hanno risolto la pratica.

Italia irriconoscibile, troppo confusa in fase di impostazione e difesa ; sorprendentemente spuntato l’attacco dove il solo Lavia ha concluso in doppia cifra (11 punti). Mattatore assoluto il fuoriclasse Wilfredo Leon, 32 anni, schiacciatore di origini cubane, un passato nel Perugia (20182024), argento ai Giochi Olimpici di Parigi.

Leon devastante (16 punti). In equilibrio solo il primo set; poi sono saliti in cattedra i polacchi e non c’è stata più storia e gli azzurri hanno incassato una severa lezione di pallavolo, difficile da smaltire in ottica degli imminenti Mondiali.

SEMIFINALE DA URLO CON LA SLOVENIA VOLLEY

Alla storica finale con la Polonia, la prima degli azzurri in Nations League, l’Italvolley del Ct Fefe’ De Giorgi e’ arrivata dopo aver battuto sabato in semifinale la Slovenia 3-1 del coach italiano Soli; una vittoria in 111 minuti con Michieletto devastante (26 punti).

La Nazionale di De Giorgi, al netto della finale domenicale, ha coronato comunque una settimana azzurra fantastica: sette giorni fa hanno trionfato nella Nations in Polonia le ragazze di Velasco (15 vittorie in 15 partite). In Cina, domenica 3 agosto a Ningbo, si è presentato per gli uomini un appuntamento ghiotto per un clamoroso bis. Purtroppo è mancato il consueto gioco spumeggiante sul più bello. Sconfitta inevitabile.

PREMI ANCHE INDIVIDUALI, BRASILE TERZO

Alla prima classificata è andato un premio di 850.000 euro, sono stati assegnati anche premi individuali: 25.000 euro all’mvp, 8.500 ai migliori per ruolo. Prima della finale l’Italia aveva già guadagnato 96.000 euro frutto di 10 successi nella Regular Season e 2 nella fase finale.

La finale per il terzo posto è stata vinta dal Brasile che ha battuto la Slovenia 3-1(23-25; 25-20; 25-23; 25-19. Prova sontuosa dell’opposto Alan (18 punti) e del centrale Matheus (11 punti, 4 muri).

E’ il caso di ricordare che il “Volleyball Nations League” di pallavolo maschile ha cadenza annuale ed è riservato alle squadre nazionali (18 partecipanti). Il prestigioso torneo è iniziato nel 2018.

E che fra poco più di un mese si svolgerà il Campionato Mondiale nelle Filippine (12-28 settembre). Parteciperanno 32 Nazionali e saranno suddivise in 8 gironi. L’Italia debutterà il 14 settembre contro l’Algeria all’Araneta Coliseum di Quezon City, la più grande città dell’area metropolitana della capitale Manila.