Colpo di scena alla Vuelta di Spagna: hanno vinto i manifestanti pro Palestina che hanno bloccato il traguardo di Bilbao. Gara interrotta e nessun vincitore. Annullato pure la cerimonia del podio. Tutti a casa, passi lunghi e ben distesi. E la Vuelta è ancora lunga, il problema potrebbe riproporsi. Gli organizzatori sono furiosi (comprensibile). Comunque non ci sono state degenerazioni, le forze dell’ordine hanno evitato scontri ed ulteriori disordini.

Tappa con 7 GPM

Giornata da classiche. Tappa n.11, la Bilbao-Bilbao di 157,4 chilometri; frazione durissima con 7 GPM (cinque di terza categoria e due di seconda) che si è aperta con i primi due GPM: l’Alto de Laukiz (3,9 km al 4,7%) seguito dopo appena 20 km dall’Alto de Sollube (7,2 km al 4,2%). A metà percorso i corridori, dopo aver affrontato il Balcnon de Bizkaia (4,3 km al 5,4%)e l’Alto de Morga (8,2 km al 3,5%), hanno affrontato l’Alto de Vivero (4,2 km al 8,3%). Quindi la discesa verso Bilbao dove era posizionato il traguardo volante. Negli ultimi 38 km i corridori hanno attaccato il temibile Alto de Pike (2,3 km al 8,9%) e poi il traguardo fissato in quella che de facto è la capitale dei Paesi Baschi, sede del prestigioso Museo Guggenheim. Il dislivello di 3.185 metri ha lasciato il segno.

Gara interrotta dai Pro Palestina

Partenza alle 13.50, i soliti scatti, Nicolau che si aggiudica il primo GPM, il gruppo lascia fare, la maglia rossa Vingegaard controlla, i big non si espongono. Tutto è rinviato al finale: il colombiano Buitrago tenta la fuga ai piedi dell’ultima rampa. Attacca Almedia, risponde Vingegaard. Ultimi 10 km, colpo di scena: i manifestanti pro Palestina bloccano il traguardo, i tempi della classifica generale sono stati presi a 3 km dalla fine. La giuria decide che “non ci sarà il vincitore di tappa”. Frazione falsata,tutto rovinato. Vingegaard e Pidcock hanno comunque fatto il vuoto sull’Alto de Pike. Il danese e il vanno al traguardo di comune accordo, con cambi regolari. Ergo, nessun vincitore. Classifica generale immutata. Caos per capire i distacchi.