Weekend sportivo ad alta intensità: la Serie A spalmata in quattro turni (da venerdì a lunedì sera), decolla domenica l’Australian Open a Melbourne, chiude sabato a Yanbu (Arabia Saudita) il Rally Dakar 2026, proseguono a Belgrado gli Europei di pallanuoto, si infiammano i palasport con il basket e il volley. Nel dettaglio.

Serie A, la Roma a Torino cerca il riscatto

È il match più intrigante della 21esima giornata. Domenica alle 18 si affrontano di nuovo granata e giallorossi. Martedì 13 all’Olimpico il Toro ha eliminato la Roma (2-3) dalla Coppa Italia regalandosi i quarti acciuffati al 90’. I ragazzi di Gasperini vogliono restituire la cortesia. Delicati gli incontri della capolista Inter a Udine e della Juventus a Cagliari. Al Maradona sabato alle 18 arriva l’imprevedibile Sassuolo. L’Inter mercoledì sera battendo il Lecce nel match di recupero (1-0) è campione d’inverno con 46 punti.

Australian Open, duello Sinner-Alcaraz

Il primo dei quattro Slam del 2026 ruota attorno a Jannik e Carlitos. A Melbourne (18 gennaio-1° febbraio) è di scena il grande tennis. Chi vince si metterà in tasca 2,4 milioni di euro.

Rally Dakar al gran finale in Arabia Saudita

Sabato 17 si conclude a Yanbu sul Mar Rosso la 48esima edizione della gara motoristica più dura al mondo; una corsa pazza in un ambiente ostile che ha portato i piloti, anche stavolta, alla ricerca della velocità e della sopravvivenza. È dal 1978 che i piloti di auto, moto e camion si sfidano nel deserto (13 tappe, 8.000 km, oltre 800 concorrenti, 433 veicoli totali.

Il Settebello agli Europei di Belgrado

La Nazionale italiana di pallanuoto, alias Settebello, partecipa al torneo continentale maschile (10-25 gennaio) con l’obiettivo di confermarsi sul podio e magari migliorare il bronzo ottenuto nella edizione 2024. La partenza è stata buona. Il Setterosa, invece, parteciperà agli Europei in Portogallo (26 gennaio-5 febbraio).

Basket dopo l’esclusione del Trapani

Serie A, giornata n.16. Espulsa la Trapani Shark dal campionato (la farsa non poteva continuare, tutto il sistema del basket italiano in difficoltà) ora il massimo torneo passa da 16 a 15 squadre. Nuova la classifica, ci sarà una sola retrocessione. Virtus Bologna e Germani Brescia sempre al comando con 24 punti, tallonate da Milano(22) Venezia e Tortona (20). Due i big match; sabato: Tortona-Milano (18.45), domenica il derby lombardo Cantù-Brescia.

Volley, turno bollente

La pallavolo maschile propone tre match di cartello: sabato Verona-Cuneo, domenica Trentino-Power volley e Lube Civitanova contro la capolista Sir Perugia. La pallavolo femminile non è da meno. Anzi. Da seguire Conegliano-Bergamo, Scandicci-Igor Novara e Pinerolo-Vero volley Milano.