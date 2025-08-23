Weekend sportivo ad alta intensità. In pausa estiva Formula Uno, tutti i riflettori sono puntati su cinque eventi della massima seduzione: la partenza del campionato di serie A, la Vuelta di Spagna che comincia sabato in Piemonte, gli Us Open pronti al decollo nel tempio dei tennis di New York, la MotoGP in Ungheria,i Mondiali di pallavolo femminile in Thailandia. Senza dimenticare i Mondiali di canoa all’Idroscalo di Milano (20-24 agosto) con oltre mille atleti e atlete provenienti da 84 Paesi . Diretta Rai ogni giorno, sabato e domenica dalle 8.55.

AL VIA LA SERIE A NEL WEEKEND

La prima giornata del Campionato di calcio di serie A comincia sabato pomeriggio alle 18.30 con due partite : Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce. In serata Milan-Cremonese e Roma-Bologna. Il primo turno terminerà lunedì sera con Inter-Torino. Previste quattro soste per le Nazionali.

SABATO PARTE DA TORINO LA VUELTA DI SPAGNA

La “ Salida Official” della Vuelta di Spagna, una delle corse più prestigiose e impegnative del ciclismo mondiale, parte da Torino. Resterà in Piemonte 4 giornate. Il Giro di Spagna per la prima volta decolla in Italia per arrivare a Madrid dopo 3.180 km. e 54.588 metri di dislivello, 21 tappe. Tre settimane di spettacolo per tutti gli appassionati di ciclismo, con il terzo grande giro che partirà dalla Reggia di Venaria. Sono 184 i corridori al via che rappresentano le 18 formazioni di categoria World Tour e le 5 squadre di livello professionale. Grande favorito per il successo finale e’ il danese Vingegaard. L’Italia punta su Ciccone, Tiberi, Pellizzari, Fortunato; per le volate c’è sempre Elia Viviani, per la cronometro Pippo Ganna.

GLI US OPEN A NEW YORK

Il quarto e ultimo dei tornei di tennis del Grande Slam è già cominciato con le qualificazioni. Da lunedì si entra nel vivo di una competizione che vanta 144 edizioni e ha ospitato ed ospita i migliori tennisti del pianeta. Atteso il detentore Jannik Sinner (che debutterà contro Kopriva) la detentrice Sabalenkache nei quarti potrebbe incontrare Jasmine Paolini che a Cincinnati è tornata al top.

MOTOGP NEL WEEKEND IN UNGHERIA AL BALATON PARK

Dopo 33 anni il Motomondiale torna a Budapest: sabato pomeriggio la Sprint (ore 15), domenica il Gp Ungheria (ore 14). Pista nuova, solite incognite. Marc Marquez (Ducati) sempre più leader del Mondiale, a caccia della settima vittoria consecutiva del.2025. Ultima chiamata per Bagnaia dopo il flop in Austria.

MONDIALI DI VOLLEY FEMMINILE IN TAILANDIA NEL WEEKEND

I campionati del mondo di pallavolo femminile si svolgono dal 22 agosto al 7 settembre in Tailandia a Bangkok e a Riga. L’Italia di Velasco è la favorita e insegue il secondo titolo mondiale della storia. Le azzurre debutteranno venerdì con la Slovacchia, domenica con Cuba. Ai mondiali prendono parte 32 nazionali suddivise in 8 pool.