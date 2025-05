Weekend sportivo da brividi, ricco di appuntamenti da copertina come il ritorno in campo di Sinner, il Giro d’Italia in Albania, la MotoGP nel tempio di Le Mans, la volata scudetto e quella per le Coppe Europee; volate che coinvolgono sette squadre di Serie A e milioni di tifosi. Un fine settimana che suggella una settimana entusiasmante con due partite da urlo: la vittoria dell’Inter sul Barcellona (4-3, record di incasso e spettatori) e lo scudetto capolavoro del Trento volley che ha battuto la Lube Cittanova espugnando il fortino marchigiano in cinque set da cineteca (2-3, 135 minuti al cardiopalma). Peccato per la Fiorentina: niente finale Conference, sconfitta ai supplementari dal Betis Siviglia. La corsa è finita. Spento il sogno Viola di giocarsi la Coppa per la terza volta. Il 2-2 di giovedì sera al Franchi, davanti a 21 mila spettatori, non è bastato.

Va sottolineata la svolta storica delle Farfalle affidate alla nuova ct Mariela Pashalieva, 54 anni, bulgara di Sofia, ex esponente delle cosiddette “Golden Girls” (200 medaglie in 20 anni) ed ex allenatrice capo della Svizzera. E senza dimenticare Simone Bianco, 17 anni, neo campione italiano Sport Prototipi per il team Avelon Formula. Ma vediamo gli eventi sportivi più attesi.

IL RITORNO DI SINNER – C’è molta attesa per il debutto da Roma di Jannik agli Internazionali BNL d’Italia dopo la nota squalifica di tre mesi. Sinner, 23 anni, è il n.1 del mondo dal 10 giugno 2024 ed in carriera ha vinto 19 tornei fra cui 3 Slam. Roma lo ha accolto con un bagno di folla. E sabato il Centrale del Foro Italico sarà tutto per lui. Affronterà l’argentino Navone, n.99 del mondo, che giovedì ha battuto il siciliano Cinà (6-4, 6-3). In tribuna mamma e papà.

GIRO D’ITALIA IN ALBANIA – La Corsa Rosa ha programmato le prime tre tappe in Albania, da venerdì 9 a domenica 11. Tre gare toste (la cronometro di sabato 10 ottobre in mezzo a due tappe di 160 km con 5 salite complessive di tutto rispetto e una punta massima del 14%). Poi lunedì riposo e martedì 13 si riparte da Alberonello con arrivo a Lecce (tappa di 187 km per velocisti).

MOTOGP A LE MANS – Motomondiale atto n.6 dopo il GP di Spagna dominato da Alex Marquez, il fratellino del marziano Marc che ora guida la classifica generale (140 punti) davanti a Marc (139), Bagnaia (120), Morbidelli (84), Di Giannantonio (63). Gara per le Ducati che dominano l’iconica pista da 5 anni. Domenica l’atteso GP (ore 14, 27 giri).

SERIE A, VOLATA SCUDETTO – È un affare riservato alla capolista Napoli (77) e Inter (74). A tre giornate dal termine tutto può succedere. Turno (36esima giornata) con le partite sono spalmate in quattro giorni, da venerdì sera (Milan-Bologna) a lunedì sera (Venezia-Fiorentina alle 18.30 e Atalanta-Roma alle 20.45). Napoli e Inter giocheranno entrambe sabato: l’Inter in casa del Torino (ore 18), il Napoli al Maradona contro il Genoa (20.45). C’è poi la volata per le Coppe Europee. Cinque le squadre interessate: Atalanta (68), Juventus (63), Roma (63), Lazio (63), Bologna (62). Da seguire in particolare il momento d’oro della Roma di Ranieri, 19 risultati utili consecutivi tra cui otto 1-0 e solo 8 gol subiti. Giallorossi ad un passo dalla Champions che, oltretutto regalerebbe al club 60 milioni.

E tra i tifosi della Roma c’è pure il “Papa americano” – il primo Papa Agostiniano – eletto giovedì sera. Lo ha rivelato Padre Giuseppe Pagano, priore di Santo Spirito a Firenze e compagno di studi teologici di Robert Francis Prevost al collegio internazionale Santa Monica di Roma.