Wimbledon al via (3-16 luglio), il torneo più antico: favorito Djokovic, 13 azzurri, tornano Berrettini e Sinner

Parte Wimbledon (3-16 luglio), il torneo di tennis più atteso e prestigioso del mondo. È anche il più antico evento nello sport del tennis.

Terzo torneo del Grande Slam in ordine cronologico annuale, preceduto dall’Australian Open e dagli Open di Francia. Seguiranno gli US Open. Wimbledon è l’unico Slam a essere giocato sull’erba. Wimbledon sorge in una elegante area residenziale attorniata da vasti prati e da un piccolo lago. Dista solo 12 km da Londra. È l’edizione n. 136 e il torneo mantiene intatto il suo prestigio col passare degli anni.

LA SPEDIZIONE AZZURRA A WIMBLEDON

A Wimbledon ci saranno 7 italiane e 6 azzurri. Li ricordiamo.

DONNE: Cocciaretto, Stefanini, Paolini, Bronzetti, Errani, Camila Giorgi, Martina Trevisan.

UOMINI: Sinner, Berrettini, Sonego, Arnaldi, Musetti, Cecchinato.

Tredici italiani – 6 uomini e 7 donne- cercheranno di farsi strada nei due tabelloni di singolare. Riflettori puntati su Jannik Sinner che si presenta all’appuntamento dopo un paio di mesi difficili ma con tutte le carte in regola per ottenere un risultato degno di nota dopo i quarti di finale raggiunti lo scorso anno.

L’altra testa di serie è Lorenzo Musetti mentre Berrettini non sta attraversando il suo momento migliore; spera comunque di risorgere dopo la finale raggiunta 2 anni fa. La pattuglia azzurra è completata da tre tennisti di buon talento: Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e Matteo Arnaldi. Quest’ultimo non aveva mai giocato nello Slam londinese. Arnaldi debutterà martedì.

Sul fronte femminile si spera soprattutto in Martina Trevisan e Camilla Giorgi. Quanto a Lucia Bronzetti è alla sua terza finale in carriera. Lucrezia Stefanini ha superato le qualificazioni. Completano la spedizione delle azzurre: Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e la veterana Sara Errani.

DJOKOVIC A CACCIA DELL’OTTAVO TRIONFO

Novak Djokovic è il super favorito del torneo. Quest’anno ha già vinto Australian Open e Roland Garros. A Wimbledon il serbo vuole il terzo Major per cercare agli US Open (28 agosto) il Grande Slam centrato solo da Budge (1938) e Laver (1962-69).

Il 36 enne Nole arriva a Londra con 23 Slam conquistati di cui 7 sull’erba inglese compresi gli ultimi 4. Non ha voglia di fermarsi. Dice Paolo Bertolucci:” Per me Djokovic è ancora il netto favorito. Solo Alcaraz può infastidirlo.

Djokovic è a caccia dell’ottavo trionfo sui prati londinesi che gli permetterebbe di eguagliare Federer, intenzionato ad allungare ulteriormente su Nadal nella classifica dei vincitori Slam. Il serbo è decisamente l’uomo da battere.

Potrebbe provarci Alcaraz che arriva ai Ghampionships forte del ritrovato numero uno in classifica e del successo al Queen’s. Proprio la vittoria nel l’appuntamento più importante in avvicinamento dello Slam londinese dimostra che il ragazzo ha imparato in fretta a domare le insidie dell’erba e che il suo gioco completo può risultare altamente redditizio anche sui prati, ma il test di Wimbledon va ben oltre l’eccellente stato di forma mostrato la scorsa settimana “.