Alfa chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, fidanzata, vita privata, Instagram, Bellissimissima, biografia e carriera

Alfa è uno dei giovani cantanti più apprezzati della scena musicale italiana. La sua musica, tanto personale quanto poco riconducibile a un solo genere, ha stregato moltissimi fan, con diversi singoli e altrettante collaborazioni che ne certificano il successo, nonostante la giovane età. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata del cantante.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Alfa

Alfa, pseudonimo di Andrea De Filippi, è nato a Genova il 22 agosto del 2000. Ha 23 anni. La sua passione per la musica nasce prestissimo, tanto che all’età di 8 anni inizia a studiare chitarra e pianoforte. Poco dopo partecipa a diverse gare di freestyle nella sua città. Dopo il diploma al liceo classico, Andrea decide di seguire il proprio sogno di diventare un medico. Si iscrive così alla facoltà di medicina, che abbandona presto in favore della musica.

Fidanzata, Instagram e vita privata

Data la grande riservatezza del cantante, non abbiamo informazioni riguardo la sua vita privata, se abbia una ragazza o meno. Recentemente il suo nome è stato accostato a quello di Sofia Cerio, ma entrambe le parti hanno smentito. Seguitissimo sui social, il cantante, sul suo profilo Instagram, può vantare oltre 470mila follower: alfaadf.

La carriera di Alfa

Il 2017 è l’anno del suo esordio sulla scena musicale italiana, con il mixtape Alfa-Omega, in collaborazione con diversi artisti emergenti genovesi. Attualmente il cantante ha pubblicato due album in studio: Before Wanderlust (2019), che contiene il brano Cin cin, certificato triplo disco di platino; Nord (2021), nel quale troviamo il brano San Lorenzo in collaborazione con Annalisa.

Nel 2022 il cantante pubblica la colonna sonora di Confusi, fiction di RaiPlay. Nel 2023 esce un altro singolo, Bellissimissima, che certifica il notevole salto in avanti del cantante in termini di notorietà. Il brano, infatti, diventa da subito una hit estiva posizionandosi al quarto posto nella classifica italiana.

