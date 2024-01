Amadeus annuncia Russell Crowe ospite al Festival di Sanremo, il VIDEO-messaggio del “Gladiatore”

Amadeus ha rivelato a sorpresa il nome dell’ospite internazionale di Sanremo e lo ha fatto con un video inviato proprio dall’attore di Hollywood, Russell Crowe. Si era vociferato a lungo sulla sua partecipazione al Festivale e l’attore si era sempre detto disponibile a calcare il palco dell’Ariston.

L’annuncio di Amadeus su Russell Crowe a Sanremo

Dopo aver mostrato a Fiorello a Viva Rai2 un video dell’ex Gladiatore Russell Crowe, Amadeus ha annunciato a ‘Viva Rai2!’: “Verrà a suonare. Sapete che è molto amato nel mondo per il blues. Sta girando un film in Australia: pensate, finisce di girare il 6 febbraio, il 7 viene a Sanremo e l’8 è in onda su Rai1″.

“Sono felicissimo del vostro invito a Sanremo e non vedo l’ora di raggiungervi. Ho scoperto di avere anche origini italiane, precisamente di Ascoli Piceno, un legame di sangue. Ciao Italia, al mio segnale, scatenate l’inferno” ha detto Russell Crowe, sfoggiando un italiano perfetto. “E tutto a sue spese”, ha sottolineato Fiorello.

Russell Crowe ha origini italiane

Nel breve filmato, Russell Crowe ha menzionato le sue origini italiane. Lo scorso 3 gennaio, l’attore e musicista neozelandese aveva annunciato su ‘X’ di avere un antenato originario di Ascoli Piceno.

Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, ha commentato su Facebook: “Un ‘gladiatore’ in parte ascolano! Nell’albero genealogico del celebre attore e regista Russell Crowe figura il trisavolo Luigi Ghezzi, nato proprio ad Ascoli Piceno nel 1829! Che dire: la nostra è una città da Premio Oscar!”. Il primo cittadino aveva poi aggiunto ai microfoni dell”Ansa’: “Come sindaco non posso che cogliere l’opportunità per invitare pubblicamente Russell Crowe a visitare Ascoli, lo ospiteremo molto volentieri”.