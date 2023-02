Chi è Chiara Ferragni: tutto quello che c’è da sapere sulla regina degli influencer

Chiara Ferragni è una blogger, imprenditrice e modella. Nel 2009 si fa notare nel mondo della moda grazie al blog “The Blonde Salad” nato insieme al fidanzato di allora Riccardo Pozzoli. Chiara è la prima fashion blogger a posare per Vogue e tra le più pagate al mondo. Su Instagram conta ben 28 milioni di follower ed è oggi considerata la “regina” delle influencer.

Dove e quando è nata Chiara Ferragni: età, segno zodiacale

Chiara Ferragni è nata a Cremona il 7 maggio 1987. Ha 35 anni ed è del segno zodiacale del Toro. Figlia di Marco Ferragni, dentista, e Marina Di Guardo, scrittrice di origini siciliane, ha due sorelle minori, Francesca (1989) e Valentina (1992) e un fratellastro di 10 anni più giovane nato dal secondo matrimonio del padre.

Nel 2018 si è sposata con il rapper Fedez. Dalla loro unione nascono Leone sempre nel 2018 e Vittoria nel 2021.

La vita privata di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni frequenta il liceo classico Daniele Manin di Cremona e si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell’Università Bocconi, senza tuttavia terminare gli studi. Secondo l’Harvard Business School e Forbes, Chiara Ferragni è la fashion influencer più potente al mondo.

La carriera

Nel 2009 crea insieme a Riccardo Pozzoli il blog The Blonde Salad. Nel 2010 diventa nota lanciando la prima linea di scarpe. A dicembre del 2013 collabora con Steve Madden per la progettazione di una collezione di scarpe. Sempre nel 2014 diventa la prima fashion blogger ad apparire su una copertina di Vogue. Nel 2016 diventa global ambassador di Pantene, Amazon moda e posa su Vanity Fair Usa. Forbes la inserisce nella lista “30 Under 30 Europe: The Arts” del 2016. Sempre nello stesso anno Mattel crea una versione Barbie di Chiara Ferragni.

Nel 2017 viene nominata sempre da Forbes “l’influencer di moda più importante al mondo”. Swarovski la sceglie come testimonial della collezione natalizia. Accanto a lei ci sono nomi come Karlie Kloss, Naomi Campbell e Fei Fei Sun.

Posa anche, nel 2018, per brand come Pomellato e Intimissimi. Nel 2019 è la protagonista di un documentario su di lei dal titolo “Chiara Ferragni – Unposted” che viene presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2020 duetta con Baby K con il brano “Non mi basta più”. Nel 2021 è protagonista di un altro documentario questa volta trasmesso su Amazon Prime Video dal titolo “The Ferragnez” (il nomignolo che le è stato dato insieme al marito Fedez ndr). Del documentario è prevista anche una seconda stagione. Sempre nel 2021 entra nel consiglio di Amministrazione di Tod’s che lascia poco dopo. Nel 2023 parteciperà al Festival di Sanremo come co-conduttrice di ben due serate: la prima e l’ultima.

Prima di Fedez è stata sette anni con Riccardo Pozzoli. I due hanno vissuto a Los Angeles. In America, dopo Pozzoli incontra il fotografo Andrew Arthur con cui sta un anno dal 2015 fino al 2016. Da quell’anno ufficializza la sua relazione con quello che nel settembre 2018 diventa suo marito. Dall’unione con Fedez nascono Leone il 19 marzo 2018 e Vittoria il 23 marzo 2021.