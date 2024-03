Marina Tagliaferri è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle 14,00. L’attrice, nota al grande pubblico soprattutto per il suo iconico ruolo di Giulia Poggi nella soap opera “Un posto al sole”, racconterà in studio qualcosa in più sulla sia vita, il suo percorso artistico e la sua carriera.

Marina Tagliaferri età e breve biografia

Marina Tagliaferri è nata il 13 dicembre 1953 a Roma e ha 70 anni. Dopo essersi diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, ha debuttato nel mondo del teatro nel 1974 nell’Amleto di Carmelo Bene e da allora ha lavorato con alcuni dei nomi più importanti della scena teatrale italiana. Ha recitato in produzioni di successo come “Il Vantone”, “Liolà” e “Il Ritorno di Casanova”, dimostrando la sua versatilità e talento eccezionale.

Oltre al teatro, Tagliaferri ha avuto successo anche sul grande e piccolo schermo. Ha recitato in film come “Arrivederci e Grazie” e “Senza Pelle”, e ha preso parte a serie TV di successo. Nel 1996 debutta Un posto al sole nel ruolo di Giulia Poggi, uno dei prsonaggi storici della longeva soap opera. Recita nel ruolo ormai iconico fino al 2008, per poi riprenderlo nel 2011. Con Un posto al sole la Tagliaferri conquista il pubblico italiano di Rai 3.

Nel 1997 recita in Linda e il brigadiere. Dallo stesso anno al 1999 prende parte del cast Un prete tra noi. Nel 2014 l’attrice appare nella serie italiana targata Rai 1, Che Dio ci aiuti, al fianco della protagonista, Elena Sofia Ricci, nei panni di Suor Angela/Lorenza Rapetti e di Valeria Fabrizi, interprete di Suor Costanza.

Inoltre, è una stimata doppiatrice, prestando la sua voce a star internazionali come Meryl Streep e Whoopi Goldberg.

L’attrice nel gennaio 2023 ha scritto anche il suo primo libro dal titolo “Un posto in scena. – Riflessioni e ricordi di una folle professione”.

Vita privata

Si è sempre distinta per non avere mai rivelato particolari sulla sua vita privata, inclusi dettagli sul marito o sulla eventuale presenza di figli. Tuttavia, si sa che ha avuto un breve flirt con l’attore Massimo Ghini quando aveva 17 anni. Sembra che i due abbiano ancora un rapporto d’amicizia speciale. Si sono conosciuti perché andavano a scuola insieme e, a quanto pare, lui si sarebbe avvicinato al mondo della recitazione proprio grazie alla frequentazione della compagnia teatrale di lei.