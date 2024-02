Gazzelle chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, fidanzata, vita privata, Instagram, Sanremo, biografia e carriera

Gazzelle è uno dei cantanti più interessanti e sicuramente più particolari della musica italiana. Con la sua personalità musicale, segnata anche dal mistero per quanto riguarda la sua vita privata, il cantante ha fatto innamorare milioni di fan. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata del cantante.

Dove e quando è nato, età, biografia di Gazzelle

Gazzelle, pseudonimo di Flavio Bruno Pardini, è nato a Roma il 7 dicembre del 1989. Ha 34 anni. Il cantante cresce nel rione Prati e frequenta il liceo con quelli che in futuro saranno i componenti del gruppo trap Dark Polo Gang, ovvero Umberto Violo (Wayne Santana) e Nicolò Rapisarda (Tony Effe). Cresce musicalmente da autodidatta, iniziando a suonare a 22 anni in alcuni locali di Roma. La svolta arriva nel 2016 quando pubblica il singolo Quella te, che richiama l’attenzione di molti.

Fidanzata, Instagram e vita privata

Il cantante è molto riservato riguardo la sua vita privata, qualcosa che nel tempo è diventanta anche una vera e propria caratteristica. Per molto tempo, infatti, la vita privata del cantante è rimasta avvolta nel mistero. Sappiamo che ha una relazione con la modella Ilaria Loriga.

A lei il cantante ha dedicato il brano La prima canzone d’amore, come ha lui stesso dichiarato in un’intervista per Cosmopolitan: “È una canzone scritta da una persona innamorata, è una dedica alla mia ragazza. Se avessi voluto nasconderla non l’avrei messa. Ho voluto scriverla per dire a me stesso che se sei innamorato è bello”. Profilo Instagram: gazzelle__.

Il nome d’arte del cantante, Gazzelle, nasce dalla storpiatura del nome delle scarpe Gazelle prodotte da Adidas: “Un giorno mi sono accorto che avevo davvero un mucchio di paia di Gazelle Adidas in camera mia, perché sono un po’ fissato con le scarpe, e ho pensato che avrei potuto chiamarmi così, che suonava bene e strano al punto giusto”.

La carriera di Gazzelle

Nel corso della sua carriera il cantane ha pubblicato 4 album: Superbattito (2017), Punk (2018), Ok (2021) e Dentro (2023). Nel 2018 partecipa al Wind Summer Festival al fianco di Lorenzo Fragola e nel 2021 a Battiti Live. Nel 2024 il cantante è nella lista degli artisti in gara al Festival di Sanremo, con il brano Tutto qui.

