Geolier chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, fidanzata, vita privata, Instagram, Sanremo, biografia e carriera

Geolier è uno dei nuovi volti della scena rap italiana. Molto apprezzato dal pubblico più giovane, il rapper ha in poco tempo raggiunto un successo incredibile, grazie soprattuto ai testi estremamente personali e uno stile che funziona. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata del cantante.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Geolier

Geolier, pseudonimo di Emanuele Palumbo, è nato a Napoli il 23 marzo del 2000. Ha 23 anni. Cresce nel quartiere Secondigliano della città e prima di intraprendere a tempo pieno la carriera musicale ha lavorato in fabbrica: “Lavoravo in una fabbrica di lampadari e lasciare questo per mio padre era inconcepibile. Lasciare un posto di lavoro per fare musica, non capiva, mi diceva che dovevo realizzarmi”.

Nel corso di un’intervista, riguardo la sua adolescenza e il suo quartiere, il rapper ha dichiarato: “Crescere a Secondigliano ti dà una marcia in più. La mia è stata un’infanzia da grande. Ho fatto le mezze giornate a lavoro quando ancora andavo a scuola. Non ho mai chiesto soldi a mia mamma. Me li metteva lei sul comodino”.

Fidanzata, Instagram e vita privata

Il rapper è fidanzato con una ragazza di nome Valeria, influencer napoletana. Non si hanno altre informazioni riguardo la sua vita privata. Vive a Napoli. Su Instagram il rapper è molto seguito e il suo profilo conta oltre 2 milioni di follower: geolier.

Geolier, il suo nome d’arte, è una parola francese che significa secondino. Oltre al significato di guardia carceraria, il termine secondino rimanda anche al nome con cui vengono chiamati gli abitanti di Secondigliano.

La carriera di Geolier

Il rapper debutta nel 2018 col singolo P Secondigliano, realizzato insieme a Nicola Siciliano. Il brano è diventanto subito virale sul web e la sua popolarità è umentata con l’uscita, l’anno successivo, del suo primo album in studio, Emanuele. L’album, certificato disco di platino dalla FIMI, si arricchisce di diverse collaborazioni, quelle con Emis Killa, Guè, Lele Blade e MV Killa.

Dopo il successo del suo primo disco, il rapper collabora assiduamente con diversi artisti per alcuni singoli: Fuego (con Neves17 e Lele Blade), M’Manc (con Shablo e Sfera Ebbasta), Guapo (con Anna Tatangelo), Troppi soldi (con CoCo) e Alright (con Gemitaiz ed Emis Killa). Nel 2023 esce il secondo album del rapper, Il coraggio dei bambini, che si compone di numerosi brani in collaborazione con altri artisti. Nel 2024 il rapper partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano I p’ me, tu p’ te.

