Jennifer Aniston appare in un video Instagram con i capelli grigi. L’attrice nota per la serie tv Friends e non solo, ha compiuto 54 anni. Già in passato aveva condiviso il suo pensiero sui capelli grigi. In un’intervista a Glamour aveva detto: “Se vuoi tenerli al naturale, fallo! Se vuoi continuare a tingerti, anche questo è fantastico. Penso che tutti dovrebbero sentirsi sicuri in qualunque scelta facciano, incluso il colore o il restare coi capelli grigi”.

Jennifer Aniston con i capelli grigi, i fan apprezzano: “Sei adorabile e fantastica”

I fan sembrano apprezzare il cambio di look. “Sei adorabile al naturale”, “Rimani così”, “Jen i tuoi capelli sono un capolavoro” sono solo alcuni dei commenti al video postato dalla Aniston su Instagram. Nel filmato, l’attrice di Friends si mostra con le ciocche brizzolate per pubblicizzare un prodotto per capelli: I capelli argentati spuntano tra le chiome color miele.

Gli altri commenti

“I tuoi capelli grigi sono bellissimi, ti fanno risaltare gli occhi” scrive un follower dell’attrice. E c’è chi la ringrazia a nome di tutti quelli che hanno i capelli grigi: “Grazie per aver spianato la strada al grigio”. Un’altra follower elogia la voglia di mostrare la bellezza senza filtri da parte della Aniston: “Amo il tuo mostrare la bellezza al naturale”.