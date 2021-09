Jennifer Aniston, una splendida attrice: tre esempi della sua bravura

Tutti conosciamo Jennifer Aniston, chi di più chi di meno, ma della serie “Friends”, nella quale è stata una dei principali personaggi, ne abbiamo sentito parlare tutti. Nata da una famiglia di attori, ha deciso di seguirli e di diventare anche lei una famosa attrice, anche senza l’appoggio del padre. Il successo non arriva dall’oggi al domani e quindi ha dovuto lavorare duramente prima di diventare una famosa attrice com’è adesso.

“Friends” è uno dei programmi TV più amato e famoso di tutti i tempi. In una caffetteria di Manhattan, Central Perk, sei amici si incontrano per parlare e vivere la loro vita. Ogni personaggio inizia lo spettacolo quando ha poco più di vent’anni, invecchiando fino ai trent’anni nel corso dello spettacolo. Alcuni personaggi si sono riuniti nel corso degli anni e altri si sono uniti per destino. L’amore, le amicizie, le occupazioni e molte altre componenti della vita sono rappresentate in questo spettacolo. I personaggi sono Rachel Green (Jennifer Aniston), Monica Geller (Courtney Cox), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Chandler Bing (Matthew Perry), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) e Ross Geller (David Schwimmer), con il quale Aniston ha avuto una relazione tira e molla durante il show. Dopo la “Reunion” ci sono state certe voci che dicevano che Jennifer e David potrebbero iniziare una relazione, e negli ultimi giorni queste voci si sono accentuate.

Oltre a questa famosa serie però, Jennifer è stata protagonista di molti altri film che vedremo in seguito.

Murder Mystery – un film che porta alla scoperta di un vero mistero

Questo film è un’opera di Adam Sandler su Netflix. È un film strano e divertente. In realtà è una commedia thriller con il tema del mistero dell’omicidio. Durante la loro luna di miele, Nick Spitz (Sandler) e Audrey (Jennifer Aniston) sono stati coinvolti nell’omicidio del miliardario Malcolm Koons (Trenst Stamp) sono i primi sospettati e vengono costretti a fare alcuni test per pulire i loro nomi.

Il film è essenzialmente un gioco di indizi, giocato con una coppia di sfortunati protagonist, su uno yacht che presenta anche un piccolo casinò dove i personaggi passano il tempo. Gli altri membri principali del cast sono ciascuno stereotipi accentuati, da un maharaja super ricco a un’attrice conquistatrice di Hollywood, e tutti hanno la loro ragione per volere la vittima dell’omicidio. Per fortuna, tra il know-how della polizia di Nick e la conoscenza dei romanzi gialli di Audrey, sono in grado di trovare il sospettato giusto prima di essere arrestati e accusati. Murder Mystery è un film che si basa sul aspetto comico ma presenta anche elementi thriller.

Dumplin, un inno a Dolly Parton

Dumplin‘ è un bellissimo inno a Dolly Parton e un esempio di come gestire una donna a figura intera come protagonista senza un filtro comico o essere eccessivamente drammatica.

Per la maggiore parte della vita di Willowdean (Danielle Macdonald), non è stata sua madre, Rosie (Jennifer Aniston), a crescerla, ma sua zia Lucy (Hilliary Begley). Questa, oltre a prendersi cura di Willowdean, si occupava anche di cucito. Tuttavia, durante la tarda adolescenza di Willowdean, Lucy muore. La causa esatta non è detta, ma lascia così Willowdean con una madre che conosce, ma con cui ha un rapporto teso.

Questo finché, in onore di sua zia Lucy, una donna feroce che, per qualche ragione, non ha fatto sfarzo come sua sorella, Willowdean decide di partecipare al concorso di Miss Bluebonnet di sua madre. Un compito che si assume con la sua migliore amica Elle, che Lucy l’ha aiutata a incontrare, una ragazza eccentrica di nome Hannah, e una ragazza tranquilla di nome Mille che, ispirata da Willowdean, entra e prende sul serio la competizione. Soprattutto perché era il suo sogno, da quando aveva 8 anni, partecipare a un concorso.

Dumplin’ dichiara che c’è potere nell’esprimere femminilità e solidarietà. Il film parla dell’autostima interiore e delle relazioni che la supportano. L’unico problema con questa focalizzazione interiore è che scusa i fattori esterni e istituzionali che sono responsabili delle paure interiorizzate di Will. Molte delle vere barriere per Will vengono rimosse, ci sono uno o due casi di ragazzi del liceo che trattano male Will a causa del suo peso e dell’aspetto losco di una reginetta di bellezza, ma per la maggior parte, Will è in un ambiente accogliente. Deve solo accettare se stessa.

Ci sarebbero molti altri film di Aniston dei quali parlare, dato che è un’attrice così brava e capace di trasmetterci varie emozioni ed a farci amare i suoi film. I 3 sopra elencati fanno parte di una lunga lista dei suoi film….7