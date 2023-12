Dopo il successo di Unica, il docufilm di Netflix che racconta la “versione” di Ilary Blasi sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, un’altra first-lady si appresterebbe a raccontare la sua love story.

Marta Fascina come Ilary, su Netflix la love story con B.

Marta Fascina, ultima fidanzata di Silvio Berlusconi e deputata di Forza Italia, racconta online l’Espresso, starebbe infatti registrando un format simile a quello della showgirl.

La sua storia d’amore con l’ex premier e fondatore di Forza Italia. A produrre la docu-fiction, sostiene sempre la testata, sarebbe Francesca Verdini, figlia di Denis e compagna di Matteo Salvini, 30 anni e quasi coetanea di Marta Fascina (che ne ha 33), giovane produttrice con la sua società La Casa Rossa.

La casa di produzione di Verdini, “creata a Roma nel 2019 insieme a un gruppo di appassionati e competenti ragazzi under 30” ha prodotto Ghiaccio, esordio di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis, due documentari di Anselma Dell’Olio (Enigma Rol e un docufilm su Zeffirelli), la web serie Digital Pink Life, alcuni spot e un documentario sulla filiera alimentare realizzato in collaborazione con aziende italiane per Sky Tg24.