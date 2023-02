Lo si ripete da mesi, a marzo finisce la pacchia, milioni di utenti si vedranno costretti a pagare per l’account Netflix che condividono con amici e parenti. Una stretta si impone, si sospirava guardando anche alla prima flessione del gigante hi-tech che ne ha compromesso le aspettative di crescita infinita.

Netflx, a marzo blocco condivisione account anti-scrocconi

Una stretta, quindi, ma quanto stretta? Si affermerà il concetto di “posizione principale”, scatterà il blocco della condivisione degli account: sì, ma come? Secondo l’analisi del Corriere della Sera è tutt’altro che facile (e poi, a sorpresa i conti vanno giù ma gli abbonati sono aumentati a 230 milioni nel mondo).

Diciamo che, a regime, gli utenti potranno inserire la posizione usata più di frequente per lo streaming nelle impostazioni del proprio account, collegandosi al Wi-Fi di casa. Per chi viaggia sembra che non ci saranno problemi.

L’impostazione della posizione principale sull’account

Ma restano diverse incognite, spiega Chaira Barison sul Corriere. Come già sperimentato in tre paesi del Sudamerica, Netflix inizierà a offrire agli abbonati la possibilità di aggiungere fino a due persone a un canone mensile compreso tra i 2 e i 3 dollari.

Netflix inasprirà i controlli, il che implica modifiche nella gestione degli account. Grazie al concetto di posizione principale si potranno collegare solo i dispositivi che insistono sulla rete wi-fi domestica.

Si imposterà la posizione principale dalla propria tv connessa alla rete Wi-Fi di casa accedendo ai settaggi del proprio account. A questo punto l’utente riceverà un codice all’indirizzo mail o al numero di telefono inserito al momento della registrazione al servizio. Codice che entro 15 minuti andrà inserito sulla Tv.

Cosa cambia per chi viaggia

Per chi non ha un tv, ma usa Netflix solo su dispositivi mobili, la localizzazione avviene tramite indirizzo IP in modo automatico.

Si potrà continuare a seguire la propria serie preferita quando ci si sposta per viaggio? Netflix consiglierà di connettere il dispositivo mobile al Wi-Fi della posizione principale e guardare qualcosa.

Il dispositivo che si muove con noi è a questo punto associato all’indirizzo principale. In questo caso, chi eventualmente resta a casa può accedere contemporaneamente dalla tv? Non si sa.