Sangiovanni chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, fidanzata, vita privata, Instagram, Sanremo, biografia e carriera

La carriera di Sangiovanni, nonostante la giovane età, è ricca di momenti importanti, che lo rendono già una delle personalità musicali più apprezzate in Italia. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata del cantante.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Sangiovanni

Sangiovanni, pseudonimo di Giovanni Pietro Damian, è nato a Vicenza il 9 gennaio del 2003. Ha 21 anni. È il terzo figlio di Pierluigi e Lidia Damian. Ha frequentato il liceo scientifico Don Giuseppe Fogazzaro di Vicenza, lasciandolo al quarto anno per partecipare ad Amici di Maria De Filippi. Si è avvicinato al mondo della musica quando a sedici anni ha iniziato a scrivere i suoi primi brani. Ha scelto il suo pseudonimo perché sua madre gli diceva che non aveva “la faccia di un santo”.

Fidanzata, Instagram e vita privata

In passato il cantante è stato fidanzato con una ragazza di nome Margherita Mirelli. Ha poi conosciuto la ballerina Giulia Stabile nella scuola di Amici. Lei ha vinto l’edizione di Amici e lui è arrivato secondo. In un’intervista il cantante ha raccontato il momento in cui ha realizzato di essere innamorato di Giulia: “C’è stato un giorno in particolare in cui ho detto forse mi sono innamorato di lei. No, non di come balla. C’è stato un momento preciso in cui è salita sul palco e ho detto mi sto innamorando a guardarla. Era una cosa folle, era un’altra cosa”. Seguitissimo sui social, il cantante sul suo profilo Instagram conta oltre 1 milione di follower: sangiovanni.

La carriera di Sangiovanni

Il cantante è entrato ad Amici 20 con all’attivo due singoli: non +, uscito a giugno 2020, e parano!a, uscito a maggio 2020. Durante la partecipazione al talent di Maria De Filippi, il cantante ha pubblicato i singoli Lady, Tutta la notte e Hype, che insieme ai brani dell’anno precedente hanno scalato le classifiche italiane. Quello di maggior successo è stato Lady, certificato triplo disco di platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana.

Nel 2021 è uscito per Universal Music Italia il primo EP omonimo del cantante, in vetta alla classifica italiana degli album e che in due settimane ha ottenuto il suo primo disco di platino, a cui se ne è aggiunto un secondo nel luglio dello stesso anno. Ottiene poi il suo primo singolo numero uno grazie a Malibu. Nel 2022 partecipa come concorrente al Festival di Sanremo con il brano Farfalle.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI SANGIOVANNI