Al Festival di Sanremo si parla di Chiara Ferragni. L’influencer, l’anno scorso è salita sul palco dell’Ariston per ben due serate. Quest’anno, come tutti noi, si sta godendo il Festival da casa. Di lei si è però parlato in conferenza stampa grazie ad una domanda di Enrico Lucci di Striscia la Notizia. Lucci ha chiesto ad Amadeus: “Dato che John Travolta e Russell Crowe non li hai invitati tu, se si autoinvitasse Chiara Ferragni, la faresti salire sul palco per farci capire quali sono stati i suoi errori di comunicazione?”. Amadeus ha prontamente risposto stupendo i presenti: “Se me lo avesse chiesto, glielo avrei permesso”.

Il riferimento è ovviamente anche alla multa da 175mila euro (il cui pagamento verrà diviso equamente, ha fatto sapere Amadeus) per aver fatto pubblicità ingannevole nella scorsa edizione. Permetteteci però di dire che delle vicende della Ferragni si sta parlando un po’ troppo. Tutti possono sbagliare ma su di lei si vede un certo accanimento che diventa a volte stucchevole. Lasciamo che l’Antitrust giudichi il suo comportamento sui vari casi di beneficenza che non avrebbe in realtà fatto e occupiamoci intanto anche di altro. Grazie.