Aereo in fiamme sorvola Miami, panico e atterraggio d’emergenza VIDEO

Un aereo della Atlas Air, un Boeing 747-8, è partito dall’aeroporto internazionale di Miami giovedì sera alle 22:30 locali ed è stato costretto all’atterraggio d’emergenza, apparentemente per un grave problema tecnico. Un video ripreso da alcuni testimoni a terra, mostra l’aereo in fiamme mentre sorvola la metropoli della Florida. “Oh mio Dio, sta andando a fuoco”, dicono sconvolti gli autori del video. L’aereo sarebbe riuscito a tornare a terra senza conseguenze per i passeggeri.