Aereo precipita sul campo da golf: sfiorato di pochissimo un giocatore VIDEO

Aereo precipita sul campo da golf dell’Haggin Oaks Golf Complex di Sacramento in California, finendo per scontrarsi contro il bar. E’ accaduto la scorsa domenica. L’aereo ha sfiorato per pochissimi metri un giocatore che si trovava sul campo.

Aereo precipita sul campo da golf

Il pilota ha riportato alcune ferite ed è stato portato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Il velivolo di piccole dimensioni ha avuto un guasto durante la fase di decollo avvenuta nell’aeroporto McClellan. I Vigili del Fuoco hanno comunque elogiato il pilota per aver evitato posti affollati. Queste le parole di Justin Sylvia, il capitano dei pompieri di Sacramento: “Il fatto che sia riuscito a pilotare l’aereo per un atterraggio sicuro è qualcosa che in genere non si vede spesso”.