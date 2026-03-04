Ahmadinejad è ancora vivo? Un video lo mostrerebbe al funerale delle sue guardie del corpo. Dopo le voci sul suo assassinio nel corso del primo giorno dell’attacco israelo-statunitense, l’ex presidente iraniano è stato visto oggi tra i fedeli che hanno preso parte alla funzione religiosa. Tra sabato e domenica, durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele, alcuni media iraniani avevano reso noto che l’ex presidente fosse morto durante i raid, mentre altri non avevano confermato la notizia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nima Baheli (@nima.baheli)