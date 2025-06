Vigili del fuoco in azione all’aeroporto di Fiumicino per un incendio divampato nel pomeriggio di ieri, martedì 17 giugno, su una parte del tetto esterna dell’area finger del Terminal 1. Sul posto, oltre ai pompieri, anche la Polizia e i Carabinieri.

A prendere fuoco è stata una guaina. Tanto il fumo che ha avvolto parte del Terminal 1 e che è stato documentato anche da un passeggero in attesa dell’imbarco.

Le fiamme sono state spente poco dopo. Una parte degli imbarchi del terminal interessato sono stati fatti sgombrare e non si sono registrati problemi per passeggeri nè per l’operatività dello scalo.

Aeroporti di Roma, in una nota ha fatto sapere che il “principio di incendio dovuto a cause da accertare”, ha causato “una vistosa presenza di fumo sul tetto di un’area adiacente al molo D del Terminal 1”. Adr ha sottolineato che “tutti i sistemi di protezione dell’aeroporto e dei passeggeri sono stati prontamente attivati gestendo il problema e contenendo l’impatto sull’operatività, al momento regolare senza ripercussioni sui voli”.