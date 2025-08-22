Un violento nubifragio si è abbattuto sull’Isola d’Elba nella notte del 20 agosto. In meno di un’ora sono caduti 54 millimetri di pioggia, con allagamenti a Portoferraio e disagi per residenti e turisti. Caduti alberi e anche massi sulla viabilità isolana.

Il video del nubifragio

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha parlato di una perturbazione eccezionale, con oltre 100mila fulmini registrati in poche ore su tutta la Toscana. Numerosi i volontari della Protezione Civile e le squadre dei Vigili del Fuoco, che si sono immediatamente attivati per dare il massimo supporto alla zona di Portoferraio, colpita duramente dal nubifragio come era già accaduto nel febbraio scorso.

Paura tra i cittadini e i turisti, alloggiati nei vari campeggi e nelle diverse strutture ricettive. Il nubifragio, infatti, ha colpito l’isola in un periodo particolarmente intenso a livello di presenze. Tiziano Nocentini, il sindaco di Portoferraio, ha dichiarato: “Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti sul campo, ma anche tutte le istituzioni che ci hanno fatto sentire la loro vicinanza in queste ore, dal presidente della Regione Eugenio Giani alla presidente della Provincia, Sandra Scarpellini. Ora, però, chiediamo che chi ci ha promesso di intervenire economicamente a supporto faccia più velocemente possibile la sua parte, perché la gente di Portoferraio non può continuare a vivere sotto la minaccia delle allerte meteo sempre più frequenti”.