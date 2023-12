Andrea Giambruno si presenta ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia. Poco prima delle 16 di oggi, venerdì 15 dicembre, l’ex compagno della premier si presenta alla festa a poco meno di due mesi dalla rottura ufficiale a causa dei fuori onda imbarazzanti trasmessi da Striscia la Notizia.

Giambruno, dopo essersi affacciato nella sala viene riconosciuto dai giornalisti che provano a fargli delle domande. L’ex conduttore di Mediaset gira per alcuni minuti prima di essere raggiunto dall’assistente di Arianna Meloni che lo accompagna nel retropalco. Qui c’è una rapida stretta di mano e un breve colloquio. I due, nei mesi scorsi erano in ottimi rapporti: non è noto se lo siano ancora oppure no. A detta di alcuni siti tra cui Fanpage, tra i due ci sarebbe stato un saluto molto “freddo”.

Giambruno ad Atreju era atteso?

Non è chiaro se Giambruno fosse atteso. Probabilmente si è trattato di una visita inaspettata, anche a giudicare proprio dalla reazione dello staff di Fratelli d’Italia.

Giambruno se ne va dopo un paio d’ore

Dopo un paio d’ore il giornalista Mediaset lascia la kermesse di Fratelli d’Italia. La faccia è seria e le mani in tasca del cappotto. Pur sollecitato dai cronisti, Giambruno non risponde ad alcuna domanda e se ne va dopo avere ascoltato quasi tutto il dibattito nella sala Enrico Mattei con la ministra del Lavoro Elvira Calderone, seduto da solo a fianco al palco.