Pochi giorni fa, nelle acque di Boat Ramp Surfing Spot, in Australia, il windsurfer Andy McDonald, 61 anni, è stato attaccato da uno squalo. In un video, diventato virale sui social, si vede il momento dell’attacco.

Squalo attacca windsurfer

Le immagini mostrano la tavola di McDonald scomparire improvvisamente sott’acqua. L’uomo, per fortuna, è uscito illeso dallo spaventoso incontro con lo squalo, testimoniato anche dal grande morso che il windsufer ha rinvenuto sulla sua tavola. In seguito, ha poi dichiarato di non aver notato alcuna traccia dello squalo prima che lo attaccasse.