Una autocisterna di Gpl è uscita di strada all’altezza del deposito di una società di logistica e dopo essere finita nel parcheggio della ditta è esplosa, per poi prendere fuoco. L’incidente è avvenuto nel Comune di Crespellano, in via Lunga, provincia di Bologna, poco prima delle 9 di sabato 12 luglio.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il posto, anche i Carabinieri, l’elisoccorso del 118 e la polizia locale. L’autista dell’autocisterna è morto: il suo corpo è stato estratto senza vita dai Vigili del fuoco. L’uomo aveva 61 anni, si chiamava Marino Bocchi ed era originario di Cremona.

L’incendio ha provocato un’alta colonna di fumo denso e nero visibile a distanza. Diverse le chiamate preoccupate dei residenti alle forze dell’ordine.

Secondo i primi accertamenti della Polizia Locale, poco prima delle nove l’autocisterna avrebbe urtato prima una Toyota Yaris con a bordo due persone, una coppia di anziani rimasta lievemente ferita, per poi uscire di strada e finire la sua corsa nel piazzale antistante dove ha travolto una botte di gasolio, utilizzata (pare) per rifornire i mezzi della ditta. Al momento non è ancora chiaro se l’uscita di strada dell’autocisterna di gasolio sia stata provocata dall’esplosione di un pneumatico.