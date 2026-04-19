Nei giorni scorsi a San Diego, in California, gli agenti di polizia hanno provato a bloccare un uomo accusato di aver aggredito un addetto al parcheggio. I media locali hanno riferito che il sospettato aveva colpito la vittima alla testa, rifiutandosi poi di collaborare con la polizia. Gli agenti hanno tentato di fermarlo sparando diversi colpi con munizioni non letali. Tuttavia, ignorando gli ordini della polizia, l’aggressore è rimasto in piedi. A quel punto è stato impiegato un cane dell’unità cinofila, addestrato per la sicurezza pubblica e per le operazioni di polizia. Il cane ha raggiunto l’uomo e lo ha fermato con un morso al braccio, consentendo agli agenti di intervenire per arrestarlo.