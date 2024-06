Un video che giunge dalla Florida mostra fino a che punto si spinga la distratta crudeltà con cui si arriva a trattare i nostri amici a quattro zampe. Un cane lasciato all’interno di un furgone sotto il sole cocente, con i due padroni che allegramente nel frattempo se ne vanno in spiaggia a New Smyrna Beach.

Fa male guardare come il povero cane si dibatta disperato alla ricerca di acqua e refrigerio nella cella cui è stato confinato. Alla fine sono intervenute le guardie locali. Che lo hanno liberato. Poi però è toccato ai padroni: anche in Florida l’abbandono di animale è un reato. Secondo la legge locale la giovane coppia rischia fino a un anno di prigione e una multa di 5.000 dollari ciascuno. Non si scherza con la salute degli animali.