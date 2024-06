Fabio Caressa raggiunge insieme a Giuseppe Bergomi il Westfalenstadion per una nuova telecronaca Sky. L’arrivo allo stadio è un po’ roccambolesco: il tassista tedesco corre troppo. E Caressa, scendendo dall’auto lo ringrazia con un “danke” aggiungendo in romanesco un bel “Tacci tua…” dato che, a suo parere, la guida spericolata gli avrebbe fatto “rischiare la vita” (clicca qui per il video postato su X-Twitter).

Quando Caressa si infuriò a Pechino Express

In molti, sempre su X hanno paragonato la scena a quanto accaduto nell’ultima edizione di Pechino Express, quando Caressa era andato su tutte le furie a causa di un sorpasso azzardato subito da parte dei concorrenti avversari.