Alta tensione in Aula al Senato dopo la decisione della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di respingere la richiesta di sequestro delle chat tra Andrea Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia ed ex sottosegretario alla Giustizia, e Mauro Caroccia, nell’ambito del caso “Bisteccherie d’Italia”.

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato la protesta attraverso il capogruppo Paolo Pirondini: “Oggi per noi i lavori finiscono qui”. Poco dopo i senatori pentastellati hanno occupato i banchi del governo mostrando cartelli con la scritta “Fuori le chat”.

La protesta ha provocato momenti di forte tensione quando il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia ha strappato dalle mani di Pirondini uno dei cartelli. Tra i due è nato un acceso battibecco, con altri parlamentari intervenuti per evitare un contatto diretto. Dall’Aula si sono levati cori di protesta, tra cui “Vergogna, vergogna”. La seduta del Senato è stata quindi sospesa.