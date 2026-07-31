Circa 2mila migranti, soprattutto giovani marocchini e algerini, hanno raggiunto Ceuta aggirando a nuoto il frangiflutti o percorrendo alcuni tratti della costa. L’arrivo in massa ha provocato una situazione di forte emergenza nella città autonoma spagnola.

La Guardia Civil e i servizi di emergenza sono stati impegnati quasi completamente nell’assistenza alle persone ferite durante la traversata. Molti dei migranti si sono diretti verso il Centro di permanenza temporanea per immigrati, già vicino alla massima capacità.

Le autorità locali hanno chiesto al governo spagnolo di dichiarare lo stato di emergenza nazionale, sostenendo che la situazione sia diventata difficile da gestire. Madrid ha respinto la richiesta, ma ha deciso di mobilitare l’esercito per fornire supporto agli agenti della Guardia Civil impegnati sul territorio.