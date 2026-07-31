L’ultima Supermedia dei sondaggi prima della pausa estiva fotografa un quadro politico caratterizzato da alcuni movimenti significativi. Fratelli d’Italia scende al 26,7%, perdendo lo 0,3% e scivolando sotto la soglia del 27%, un livello che non veniva toccato praticamente dall’inizio della legislatura. Il Partito Democratico resta stabile al 21,2%, mentre il Movimento 5 Stelle sale al 13%, guadagnando lo 0,2%. Forza Italia arretra invece di un decimale e si ferma all’8%.

La crescita di Futuro Nazionale

Il dato più rilevante riguarda Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, che raggiunge il 7,1% con una crescita dello 0,6%. Il risultato permette alla formazione di superare nettamente sia la Lega, ferma al 5,9%, sia Verdi e Sinistra, che scendono al 6,4%. Restano invece sostanzialmente stabili Azione al 3,1%, Italia Viva al 2,3% e +Europa all’1,4%. Noi Moderati perde invece due decimali e si attesta all’1%.

Cala il centrodestra

A livello di coalizioni, il centrodestra scende al 41,6%, con una perdita dello 0,6%, mentre il centrosinistra si porta al 29%, arretrando appena dello 0,1%. Il Movimento 5 Stelle sale al 13%, mentre il Terzo Polo perde mezzo punto e scende al 6,6%. Nello scenario delle coalizioni 2026, il Campo largo resta al 44,3%, invariato rispetto alla precedente rilevazione. Futuro Nazionale raggiunge il 7,1%, mentre il Centro scende al 4,3%. Un quadro che conferma soprattutto la crescita della formazione di Vannacci e il leggero arretramento del centrodestra.