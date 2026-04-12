Nei giorni scorsi il presidente cileno José Antonio Kast si è sottoposto volontariamente a un test antidroga, rilanciando la proposta di rendere obbligatori i controlli per tutte le principali cariche pubbliche del Paese. Kast si è recato in un centro specializzato di Santiago per effettuare un esame tramite campione di capelli, replicando un gesto già compiuto quattro anni fa durante la sua seconda campagna presidenziale. Stando a quanto dichiarato dal presidente, chi esercita funzioni pubbliche dovrebbe dimostrare di essere “molto lontano” da ogni possibile legame con il narcotraffico e la criminalità organizzata. Kast, infatti, ha invitato il Parlamento ad approvare una legge per estendere l’obbligo dei test anche ai governatori, ai sindaci e ai consiglieri regionali e comunali.