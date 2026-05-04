Durante un evento nella città colombiana meridionale di Popayan, nella provincia di Cauca, un “monster truck” si è schiantato sulla folla dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo. Nello schianto almeno due persone hanno perso la vita e altre 37 sono rimaste ferite. Come si vede in un video diffuso sui social, il mezzo ha superato il proprio ostacolo senza però riuscire a frenare in tempo subito dopo: si è inclinato su un lato, è uscito dall’area delimitata, ha sfondato la barriera ed è finito sul pubblico.