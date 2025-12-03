Il vulcano Puracé, situato nel Dipartimento del Cauca, in Colombia, è tornato a eruttare per la prima volta dopo decenni, facendo inevitabilmente alzare il livello di allerta da parte del Servizio Geologico del Paese. Il vulcano, considerato tra i più attivi e potenzialmente pericolosi della Colombia, nei giorni scorsi aveva iniziato a disperdere cenere sui centri abitati circostanti, tra cui la città di città di Popayán.

Il video dell’eruzione

Dopo la diffusione di immagini che mostravano cenere e fumo fuoriuscire dal vulcano, è stata emessa un’allerta di livello arancione. Jaime Raigosa, coordinatore dell’Osservatorio vulcanologico e sismico di Popayán, ha dichiarato che l’ultima eruzione risale al 1977.