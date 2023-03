La corda si spezza nel salto col bungee jumping: sopravvive cadendo in acqua VIDEO

Un uomo è rimasto ferito in un incidente facendo bungee jumping a Pattaya, in Thailandia: la corda a cui era attaccato si è spezzata durante il volo, facendolo cadere violentemente in acqua. Proprio l’atterraggio in acqua è stata la ragione per cui il turista è riuscito a sopravvivere alla caduta. Il parco divertimenti che ha organizzato il bungee jumping ha risarcito l’uomo con un indennizzo da 300 dollari.

La corda si spezza mentre fa bungee jumping

La terribile disavventura è capitata a un turista di 39 anni originario di Hong Kong, che si trovava in visita in Thailandia e ha deciso di provare il brivido del bungee jumping nella località di Pattaya. L’uomo è stato ripreso da molti dei presenti mentre si preparava al salto e si buttava di sotto a braccia tese, da un’altezza di circa 30 metri, in attesa dello strattone che lo avrebbe riportato in salvo.

Alla fine del salto non c’era terreno ma uno specchio d’acqua, nel quale l’uomo è finito con violenza in seguito alla rottura della corda di sostegno. L’uomo è riuscito a riemergere, nuotando con i piedi ancora allacciati, ed è stato soccorso dallo staff del Chang Thai Thappraya Safari and Adventure Park.

In ospedale l’uomo è stato curato principalmente con antidolorifici. A parte un’infezione polmonare, dovuta probabilmente all’ingerimento involontario di acqua sporca, il turista se l’è cavata con qualche brutta escoriazione.

Risarcito con 300 dollari

“Mi sono fatto coraggio e ho scelto di provare. Era così alto che ho chiuso gli occhi e quando li ho riaperti ho capito subito che la corda aveva ceduto”. “Sono riuscito a riemergere dall’acqua pur avendo i piedi legati”, ha raccontato il miracolato. Fortunatamente, l’uomo è sopravvissuto all’incidente perché la piattaforma è situata su uno specchio d’acqua. Il risarcimento? “Mi hanno rimborsato il biglietto e mi hanno pagato i raggi X e gli ultrasuoni”. Non sono previsti ulteriori indennizzi, perché il turista avrebbe sollevato (con una firma) l’impianto da ogni responsabilità.