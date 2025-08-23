Nella giornata di ieri, il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha tenuto una cerimonia nella capitale Pyongyang per conferire onorificenze statali ai soldati tornati dall’Ucraina e per piangere i caduti. Korean Central News Agency, l’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana, ha poi riferito che Kim ha conferito il titolo di “eroi” dello Stato ai comandanti e ai soldati tornati dopo aver combattuto a fianco delle forze russe nella regione di confine di Kursk.

Il video della cerimonia

“I partecipanti alle operazioni all’estero, attraverso la loro lotta risoluta e il loro nobile sacrificio, hanno compiuto grandi imprese che saranno ricordate per sempre nella storia”, ha dichiarato Kim nel suo discorso durante la cerimonia. Il leader della Corea del Nord ha poi posto diverse medaglie accanto ai ritratti dei soldati caduti, descritti dai media statali come “martiri”.

Dallo scorso autunno, la Corea del Nord ha inviato circa 15mila soldati in Russia, fornendo anche grandi quantità di equipaggiamento militare, tra cui artiglieria e missili balistici a sostegno degli sforzi militari di Putin contro l’Ucraina. Kim, infine, ha anche accettato di inviare migliaia di operai edili militari nella regione russa di Kursk, un dispiegamento che, secondo i servizi segreti sudcoreani, potrebbe avvenire a breve.