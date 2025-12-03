La scorsa domenica, in quattro grandi città della Croazia, tra cui la capitale Zagabria, in migliaia hanno partecipato alle manifestazioni di protesta contro l’ascesa dell’estrema destra, dopo alcuni episodi che hanno alimentato tensioni etniche e politiche nel Paese. Dopo le elezioni parlamentari, il principale partito di centrodestra non ha ottenuto la maggioranza assoluta e il premier conservatore Andrej Plenković ha formato il suo terzo governo grazie all’alleanza con il movimento patriottico di estrema destra.

Le proteste contro l’estrema destra

Durante le manifestazioni, organizzate sotto lo slogan “Uniti contro il fascismo”, i partecipanti hanno intonato cori come “Siamo tutti antifascisti”, sventolando bandiere e cartelli per denunciare le divisioni e il clima di paura che, secondo loro, i gruppi di estrema destra stanno diffondendo nel Paese. In alcune città, persone incappucciate e vestite di nero hanno lanciato petardi e vernice rossa contro i cortei.