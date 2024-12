Dick Van Dyke, l’iconico spazzacamino di Mary Poppins balla e canta a 98 anni nel videoclip dei Coldplay

L’attore Dick Van Dyke, prossimo ai 99 anni, non sembra sentire il peso dell’età, continuando a far emozionare il pubblico. L’iconico “spazzacamino” di Mary Poppins, film uscito nel 1964, è apparso di recente nel videoclip dei Coldplay “All my Love”, ballando e cantando con un’energia invidiabile.

Dick Van Dyke nel videoclip dei Coldplay

In occasione del decimo album in studio dei Coldplay, Moon Music, la band ha pubblicato tre diversi singoli, L’ultimo, intitolato “All my Love“, è senza dubbio quello più emozionante, soprattutto per la presenza di un’icona come Dick Van Dyke. L’attore, noto per il ruolo dello “spazzacamino” in Mary Poppins ma anche per Bye Bye Birdie e Chitty Chitty Bang Bang, alla soglia dei 99 anni appare nel videoclip del brano, che nella sua forma estesa si presenta come un cortometraggio.

Il video, della durata di 7 minuti, è stato girato da Spike Jonze e Mary Wigmore nella casa di Dick Van Dyke a Malibu. “All my love” è un vero e proprio tributo all’attore e alla sua lunga e iconica carriera.

Dick Van Dyke e Chris Martin

Nel corso del video, Van Dyke canta insieme al frontman dei Coldplay, Chris Martin. La musica è accompagnata da immagini e video della carriera dell’attore e dai filmati della sua famiglia. Mentre Martin canta e suona il pianoforte, l’attore improvvisa poi diversi passi di danza, quelli che lo hanno reso famoso in tutto il mondo.

“Sono consapevole che potrei andarmene da un giorno all’altro. Ma non so perché la cosa non mi riguarda. Non ne ho paura. Ho la sensazione, totalmente contraria a qualsiasi pensiero intellettuale, che tutto andrà bene”, ha dichiarato Van Dyke a Variety.