Una donna ha spinto senza apparente motivo una bambina di 3 anni sui binari nella stazione di Gateway Transit Center a Portland, in Oregon. Si tratta di una senzatetto di 32 anni di nome Brianna Lace Workman, come riporta Fox News. La donna è stata arrestata e accusata di tentato omicidio, com’è stato riferito in un comunicato del Multnomah County Sheriff’s Department. La piccola, che aspettava il treno con la madre, è stata ricoverata in ospedale ed è in condizioni stabili ma ha riportato ferite multiple alla testa. A salvare la bambina è stato un passante che l’ha tirata su prima che passasse il treno. In questo video, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, si vede il momento in cui la donna si alza e spinge la bambina, da dietro, verso i binari.